Сотрудники полиции Белоглинского района задержали подозреваемого в разбойном нападении

/Криминал/

Установлено, что 40–летний местный житель ночью незаконно проник в домовладение пенсионерки и, угрожая ножом, требовал выдать все имеющиеся у нее денежные средства и ценности.

С сообщением о нападении в дежурную часть Отдела МВД России по Белоглинскому району обратилась пожилая местная жительница. Заявительница пояснила полицейским, что ночью в ее домовладение ворвался неизвестный мужчина, напал на нее и, угрожая ножом, требовал выдать ему имеющиеся в жилище денежные средства. Когда злоумышленник понял, что ни денег, ни ценностей у потерпевшей нет, он скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили возможных очевидцев, установили личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение.

Ранее судимого 40-летнего местного жителя правоохранители задержали в домовладении его знакомых и доставили в отдел полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Белоглинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю