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В Новороссийске полицейские задержали подозреваемых в серии краж из магазинов

В дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился администратор одного из сетевых магазинов и пояснил, что покупательница пыталась похитить с прилавка сумку и женское пальто.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили сотрудников магазина и изучили записи видеокамер, расположенных в помещении торгового зала. В ходе личного досмотра в сумке 46-летней приезжей из Анапы правоохранители обнаружили и изъяли похищенные товары.

В ходе проверки установлено, что за неделю до происшествия подозреваемая совместно со своей 48-летней знакомой из Санкт - Петербурга похитила из другого магазина этой же торговой сети товар на общую сумму около 11 тысяч рублей.

В салоне автомобиля, на котором передвигались женщины, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество. Для дальнейшего разбирательства задержанных доставили в отдел полиции.

В настоящее время следственным отделом полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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