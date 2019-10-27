Очередной жертвой мошенников стала 23- летняя жительница Новороссийска

/Криминал/

В дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по г. Новороссийску обратилась местная жительница с заявлением о списании с ее банковской карты денежных средств.

Полицейские установили, что заявительница разместила информацию о продаже стиральной машинки на сайте бесплатных объявлений. Через время с ней связался мужчина и заверил, что приобретёт у нее товар, а оплату произведет посредством перевода денежных средств на ее карту. Для этого необходимо было узнать номер карты, который девушка продиктовала потенциальному покупателю. Спустя 5 минут на ее телефон пришло смс-сообщение, в котором сообщалось о поступлении на счет карты денежных средств, однако сумма поступления превышала заявленную в объявлении. С девушкой связался все тот же мужчина и сообщил, что по ошибке перевел ей больше денег, чем необходимо. Попросил вернуть разницу, продиктовав номер своей банковской карты.

Затем мужчина попросил сделать скриншот с экрана телефона, якобы для подтверждения перевода, так как уверял, что деньги не вернулись. Затем попросил девушку произвести еще несколько операций и продиктовать поступивший на ее телефон одноразовый код из четырех цифр, ссылаясь на то, что возможно, девушка производит неверные манипуляции. Таким образом, установив все реквизиты банковской карты и получив цифровой код, мошенник подключился к мобильному банку потерпевшей, в результате со счета потерпевшей были списаны все деньги в размере 35 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции предупреждают! Будьте бдительны, не сообщайте номера и пин-коды своих карт незнакомым людям. Обращайте внимание на телефонные номера, с которых приходят смс – сообщения. Ведь в данном случае сообщение потерпевшей пришло не с номера поддержки банка, а с номера абонента сотовой связи! Ни в коем случае не называйте никому три цифры на обороте Вашей карты. Старайтесь пользоваться проверенными сайтами и по возможности производить и получать оплату за товар при личной встрече.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску