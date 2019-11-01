В Туапсе прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы пенсионного фонда, обвиняемой в хищении более 1,8 миллиона рублей

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Заместитель Туапсинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы.

Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, сотрудница местного отделения пенсионного фонда начиная с сентября 2013 года, в течение пяти лет тайно списывала деньги. По документам она начисляла их якобы пенсионерам, а фактически переводила на личный счет своей дочери.

Всего незаконно переведено свыше 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Туапсинский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с дополнительным наказанием до 1 миллиона рублей либо без такового.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-tuapse-prokuraturoy-napravleno-v-sud-ugolovnoe-2