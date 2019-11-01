В Туапсе прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы пенсионного фонда, обвиняемой в хищении более 1,8 миллиона рублей
Заместитель Туапсинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы.
Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, сотрудница местного отделения пенсионного фонда начиная с сентября 2013 года, в течение пяти лет тайно списывала деньги. По документам она начисляла их якобы пенсионерам, а фактически переводила на личный счет своей дочери.
Всего незаконно переведено свыше 1,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Туапсинский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с дополнительным наказанием до 1 миллиона рублей либо без такового.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-tuapse-prokuraturoy-napravleno-v-sud-ugolovnoe-2