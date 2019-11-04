В Белореченске завершено расследование уголовного дела о краже из домовладения

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Следственным отделом Отдела МВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С заявлением о пропаже телефона из домовладения в полицию обратился местный житель. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и установили круг лиц, вхожих в дом потерпевшего.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния ранее судимого 29-летнего местного жителя. Мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18810353/