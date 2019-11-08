/Криминал/

Новороссийские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Установлено, что  44 – летний приезжий из Воронежа, похитивший телефон у местной жительницы, скрылся от органов предварительного следствия.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску задержали в Воронеже 44-летнего гражданина, разыскиваемого за совершение кражи.

Являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», мужчина скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Установлено, что находясь в городском кафе, 44 – летний приезжий из Воронежа,  похитил телефон, принадлежащий местной жительнице,  после чего скрылся.

Сотрудники полиции, к которым обратилась  потерпевшая, в кратчайшие сроки разыскали злоумышленника, обнаруженный при нем похищенный телефон вернули законной  владелице. Мужчина признался в содеянном, однако после этого скрылся от органов предварительного следствия.

В сентябре этого года мужчина был доставлен в отдел полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

В Краснодаре перед судом предстанет адвокат, по обвинению в совершении кражи

Происшествие в Новороссийске

Новороссийские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Эксперты «Балтики-Новосибирск» провели мастер-класс по тонкостям пивоварения и дегустации для представителей ритейла

Считанные дни остаются до фестиваля домашних животных «Верные друзья»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!