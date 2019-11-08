В Краснодаре перед судом предстанет адвокат, по обвинению в совершении кражи

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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в краже имущества 32-летнего знакомого (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ).

Установлено, что 6 августа 2019 года мужчины встретились на улице Рашпилевской, при этом, у знакомого обвиняемого с собой были два пакета, в которых находилось два мобильных телефона и аксессуары к ним. По версии следствия, в какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо и, присев на скамейку, уснул. Обвиняемый, воспользовался тем, что молодой человек уснул, похитил пакеты с его имуществом, причинив тем самым ему значительный ущерб на сумму, более 11 тысяч рублей. В дальнейшем, похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению, сдав один из мобильных телефонов в комиссионный магазин.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю