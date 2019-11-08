Белореченской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудницы крупного банка, обвиняемой в хищении 7 миллионов рублей, принадлежащих клиентам

/Криминал/

Белореченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы.

Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, женщина, работая клиентским менеджером крупного банка, в период с 2016 по 2018 гг. путем обмана убеждала клиентов банка вложить денежные средства в различные инвестиционные фонды, а впоследствии переводила их на счета третьих лиц. Потерпевшими по делу признаны 10 человек, общая сумма похищенных средств составила порядка 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 1 млн рублей и ограничением свободы на срок до 2 лет либо без таковых.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/belorechenskoy-mezhrayonnoy-prokuraturoy-20