В Северском районе завершено расследование уголовного дела о краже

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Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По версии следствия, обвиняемый похитил с банковской карты своего знакомого около 30 тысяч рублей.

Установлено, что потерпевший попросил злоумышленника установить на его телефон банковское приложение и сообщил ему все необходимые коды доступов. Воспользовавшись полученными сведениями, в течение нескольких месяцев обвиняемый переводил на свой банковский счет со счета заявителя денежные средства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств правоохранителям удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю