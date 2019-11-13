В Туапсе депутат подозревается в хищении денежных средств путем обмана

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Руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным УФСБ России по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета Туапсинского городского поселения. Он подозревается в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, весной 2019 года мужчина сообщил знакомому индивидуальному предпринимателю, что в случае выявления со стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов Туапсинского района нарушений по предоставлению услуг в сфере курортного отдыха он окажет содействие в не привлечении его к административной ответственности, при условии передачи ему денежных средств в сумме 500 тысяч рублей. В августе 2019 года фигурант встретился с предпринимателем, напомнил последнему об их договоренности и потребовал передать ему оговоренную сумму. О данном требовании индивидуальный предприниматель сообщил в правоохранительные органы. В период с 14 по 17 октября 2019 года заявитель перечислил на банковскую карту родственницы подозреваемого часть требуемой суммы в размере 300 тысяч рублей, которые она передала своему брату. В результате подозреваемый распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: УФСБ России по КК и СУ СКР по КК