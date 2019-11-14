Эдлен Хаус Ё-Хо-хо снова нарушила планы контрабандистов

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Миллеровской таможней совместно с Погрануправлением ФСБ России по Ростовской области пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии табачной продукции из Украины в Россию.

10 ноября 2019 г. в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни со стороны Украины прибыл автомобиль ГАЗ 2705 под управлением гражданина России.

При осмотре автомобиля должностными лицами таможенного поста МАПП Донецк и КПП «Донецк-автодорожный» с участием старшего государственного таможенного инспектора кинологического отдела Миллеровской таможни служебная собака по кличке Эдлен Хаус Ё-Хо-хо принюхалась к водительской двери и условным сигнальным обозначением показала возможное место нахождения незаконного товара.

После осмотра автомобиля ГАЗ 2705 на мобильном инспекционно-досмотровом комплексе в ходе таможенного досмотра под обшивкой багажного отделения и передних дверей автомобиля таможенники обнаружили тайники, в которых были спрятаны 1 842 пачки сигарет с фильтром (36 840 штук) 13-ти наименований.

Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

«За 10 месяцев 2019 года должностными лицами таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни возбуждено 216 дел об административных правонарушениях, из них по 83 делам предметом правонарушения являлась табачная продукция (сигареты)», – пояснил начальник таможенного поста МАПП Донецк Олег Саенко.

В мае 2019 года лабрадор по кличке Эдлен Хаус Ё-Хо-хо помогла обнаружить в автомобиле, приехавшем из Украины, тайник (самодельно изготовленный отсек, скрытый фанерной доской) между пассажирским салоном и багажным отделением со 100 блоками сигарет.

Источник: пресс-служба Миллеровской таможни Южного таможенного управления