Рекорд полковника Захарченко побит: у главного кадровика ГУ МВД Москвы нашли несколько тонн денег в разной валюте

/Криминал/

"Коррупция хоть и остается в нашей стране, но уже давно далеко не самая острая проблема" - именно эти слова Путина приходят мне на ум просматривая кадры с места обыска главного кадровика МВД по Москве Егора Панова.

Как видно на видео, более сорока сумок отгруженных под завязку наполнены суммами разный валют, золотом и драгоценностями. Не один день потребуется оперативникам, чтобы пересчитать все.

Основной деятельностью коррупционера была продажа должностей. Вы только вдумайтесь в это, высокопоставленный начальник продавал должности как горячие пирожки. Цена зависела от поста, чем выше, тем дороже.

О каком правосудии мы можем говорить, если коррупция достигла таких масштабов?

Источник: https://kompromat1.live/articles/135331-rekord_polkovnika_zaharchenko_pobit_u_glavnogo_kadrovika_gu_mvd_moskvy_nashli_neskoljko_tonn_deneg_v_raznoj_valjute