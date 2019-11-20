В Славянском районе осуждены браконьеры

/Криминал/

Два года условно, с испытательным сроком на 1 год – такое решение вынес Славянский районный суд двоим местным жителям за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Браконьеров задержали в марте этого года в районе устья Узкого реки Протока. Мужчины промышляли незаконной добычей рыбы, с использованием запрещенных орудий лова. Тогда у злоумышленников сотрудники краевого погрануправления изъяли порядка ста особей морских обитателей, большую часть из которых составили пиленгас и судак. По подсчетам специалистов, ущерб морским биоресурсам, который нанесли браконьеры своими противоправными действиями, составил более 130 тысяч рублей. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ - «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В конце октября суд признал вину граждан и обязал возместить нанесенный ими ущерб в полном объеме, а также приговорил каждого из них к условному сроку.

Источник: на пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю