ФСБ задержала главу Чехова

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В ночь с 21 на 22 ноября силовики задержали главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которая, как сообщается, была задержана после допроса, ей были предъявлены обвинения в совершении преступления, подпадающего под часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, чиновница является участницей незаконной сделки по продаже коммерческой недвижимости площадью 330 кв. м. Отмечается, что покупателями задания, которое расположено на улице Дружбы в Чехове, выступили родственники главы района. Сначала они получили здание в аренду, а затем купили его по заниженной цене. Как утверждают источники, Кононова на допросе признала свою вину по данному эпизоду.

Правоохранители также провели обыски в квартире, где проживает дочь Кононовой, а также у других ее родственников. В ходе обыска 3-этажного коттеджа главы района силовики изъяли документы и электронные носители информации, сообщают источники, знакомые с ходом расследования. Сама Кононова, как отмечается, в это время находилась в гостевом доме, поскольку в основном коттедже ведутся ремонтные работы. Коттедж чиновницы расположен в деревне Большое Петровское, которая является местным аналогом Рублевки – здесь проживают чеховские чиновники и предприниматели.

Жители этой деревни за последние несколько лет не единожды становились фигурантами громких уголовных дел. Согласно официальному сообщению СКР, Кононова подозревается в мошенничестве с муниципальным имуществом более чем на 7 млн. рублей. Следствие уже обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте главы района. В рамках расследования уголовного дела Кононова будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений. 55-летняя Кононова является уроженкой Московской области. Всю свою карьеру она занимала различные административные должности в Чехове, пока в 2015 году не стала главой муниципалитета.

Отметим, что «чистки» в Чехове продолжаются весь год. В марте ФСБ нагрянула с обысками в администрацию района. Итогом следственных действий тогда стало задержание Дмитрия Фриша, являвшегося заместителем Кононовой, которого подозревают в незаконных операциях с землями, принадлежащими Минобороны. Фигурантами данного дела также являются несколько криминальных авторитетов. Параллельно ведутся зачистки и в силовом блоке Чеховского района. В январе обыски прошли в доме у главы районного ОМВД Андрея Большакова. В ходе следственных мероприятий у полицейского был изъят боевой ПМ со спиленными номерами. Позже он был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия.

Максимальное наказание, которое может грозить полковнику в случае признания его виновным, четыре года заключения. Своей вины Большаков не признает. Также в рамках проходящих в районе «чисток» были задержаны еще четверо высокопоставленных полицейских. Как сообщали СМИ, задержанные подозреваются в покровительстве ОПГ. Напомним, что в «лихие 90-е» Чеховский район контролировала печально известная Подольская ОПГ, участники которой не брезговали и заказными убийствами.

Источник: https://wek.ru/fsb-zaderzhala-glavu-gorodskogo-okruga-chexov-po-podozreniyu-v-moshennichestve