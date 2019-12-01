Задержана министр здравоохранения Ростовской области

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Татьяну Быковскую подозревают в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации агентства, министр задержана по подозрению в превышении должностных полномочий.

«Быковская — не единственный фигурант по данному уголовному делу. Следственные мероприятия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц минздрава Ростовской области проводят сотрудники ФСБ», — уточнил собеседник ТАСС.

Доктор медицинских наук 56-летняя Татьяна Быковская была назначена министром здравоохранения Ростовской области в декабре 2004 года. Имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Утро 28 ноября в минздраве региона началось с обысков, которые до сих пор продолжаются. В пресс-службе министерства комментировать данную информацию отказались.

Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вместе с Татьяной Быковской задержаны её заместитель и начальник отдела закупок. Якобы все трое подозреваются в закупках по завышенным ценам.

Кирилл Андреев

Источник: http://www.donnews.ru/SMI-zaderzhana-ministr-zdravoohraneniya-Rostovskoy-oblasti_101549?fbclid=IwAR1iWuprFvRYu1skLPi8ns1sCwLSNYc1d0cOFWjYKaIQy54buKrwyeHEqvQ