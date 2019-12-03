В Тихорецком районе молодой человек признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть

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Собранные следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему Валерию Татаринцеву.

Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего смерть 63-летнего знакомого (ч.4 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что мужчины проживали на территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств на территории Терновского сельского округа, где осуществляли свою трудовую деятельность. 17 января 2019 года между мужчинами произошел конфликт из-за того, что Татаринцев считал, что мужчина ленив и выполняет работы меньше, чем он. В ходе ссоры, находясь в одном из подсобных помещений, обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов молотком, в область головы. После этого Татаринцев уложил пострадавшего на кровать и ушел. Вернувшись на следующий день, обвиняемый обнаружил, что его знакомый продолжает лежать на кровати, при этом состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем на место была вызвана бригада скорой медицинской помощью. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, 28 января 2019 года потерпевший скончался в результате причиненных ему повреждений.

Приговором суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Валерию Татаринцеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю