В Сочи по апелляционному представлению прокуратуры усилено наказание руководителю группы недобросовестных застройщиков

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении жителей г. Сочи Ишхана Закаряна, Александра Баженова и Андрея Белькевича.

Ранее Центральным районным судом г. Сочи они признаны виновными в совершении 45 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 9 лет 6 месяцев.

В суде установлено, что указанные лица заключили с гражданами договоры целевого займа с условиями об обеспечении исполнения обязательств, на основании которых стали привлекать от граждан денежные средства под предлогом строительства многоквартирных домов на земельных участках по адресам: г. Сочи, Центральный район, пер. Виноградный, д. 1; Адлерский район, с. Верхневеселое, ул. Черновицкая; Хостинский район, Курортный проспект, д. 96/4 «а».

При этом преступной группой возведение многоквартирных домов и последующее отчуждение жилых помещений гражданам осуществлялось без разрешения на строительство, а также проектной документации.

В результате их действий пострадали жители Краснодарского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской обрасти, городов Новосибирска, Сыктывкара, Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы и др. Сумма ущерба составила для каждого из них от 630 тыс. рублей до 2,8 млн рублей.

Общий ущерб составил свыше 46 млн рублей.

Несмотря на то, что Закарян являлся руководителем преступной группы, ему назначено чрезмерно мягкое наказание в виде 5 лет лишения свободы, в связи с чем государственным обвинителем внесено апелляционное представление.

Судебная коллегия краевого суда, согласившись с доводами прокурора, приговор в отношении Закаряна изменила, назначив ему 9 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, ни имущество осужденных, в том числе автомобили элитных марок и недвижимость, с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-po-apellyacionnomu-predstavleniyu