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В Горячем Ключе бывший судебный пристав-исполнитель признан судом виновным в получении взятки

Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему судебному приставу-исполнителю Горячеключевского городского отдела судебных приставов УФССП России по краю Сергею Гончар.

Он признан виновным в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в производстве пристава-исполнителя находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности в размере более 54 тысяч рублей. При этом, в рамках производства, должнику был временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации. 5 июня 2019 года мужчина обратился к обвиняемому за разъяснением порядка выезда за границу. В ходе общения Гончар сообщил должнику о необходимости передачи взятки в сумме 12 тысяч рублей за окончание исполнительного производства и отмену ограничения. О незаконных требованиях сотрудника ФССП мужчина сообщил в правоохранительные органы. В этот же день пристав-исполнитель получил требуемые деньги и его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками полиции.

Приговором суда Сергею Гончар назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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