В Славянском районе возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

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Находясь на маршруте патрулирования на территории Приазовского государственного природного заказника, сотрудники полиции заметили двоих мужчин в лодке, которые вылавливали рыбу лесковыми сетями.

При осмотре у двоих 35-летних местных жителей правоохранители обнаружили и изъяли более 100 рыб различных пород и запрещенные рыболовные приспособления. Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции. Общая сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

На период предварительного следствия мужчинам была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Славянскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю