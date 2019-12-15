Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой пресечен факт незаконного содержания экзотических животных в многоквартирном жилом доме

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Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о животном мире и ветеринарного законодательства.

В ходе проверки вскрыт факт массового содержания в помещении многоквартирного дома в г. Новороссийске объектов животного мира, охраняемых международными договорами (двух лисиц, носухи, попугая Ара, двух игуан, варана, тигрового питона, нильского крокодила), в отсутствие соответствующих разрешений, выданных уполномоченным органом, а также объективных данных о происхождении животных.

С учетом установленных обстоятельств природоохранной прокуратурой инициирована доследственная проверка, в рамках которой животные изъяты из незаконного владения и помещены на временное содержание в один из зоопарков Краснодарского края.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены природоохранной прокуратурой на особый контроль.

Помимо прочего, проверкой установлены факты содержания отдельных видов животных в вольерах, не соответствующих необходимым нормам и размерам. К примеру, нильский крокодил размещался в аквариуме, площадь которого составляла не более 1 кв.м.

Данные обстоятельства послужили основанием для направления природоохранной прокуратурой в Приморский районный суд г. Новороссийска искового заявления о запрете хозяйствующему субъекту осуществлять деятельность по предоставлению выставочных услуг с использованием животных до устранения выявленных нарушений в полном объеме.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/azovo-chernomorskoy-mezhrayonnoy-prirodoohrannoy-37