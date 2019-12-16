В Краснодаре осужден к длительному сроку лишения свободы руководитель Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае

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16 декабря 2019 года, приговором Ленинского районного суда г. Краснодара осужден руководитель ФБУЗ «Цент гигиены» Владимир Пархоменко.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство по службе, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что Пархоменко, будучи руководителем указанного Центра, 9 декабря 2011 года в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в своем служебном кабинете по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевскя/Гоголя, 56/1/61/2 выдвинул требование Г. о передачи ему взятки в виде денег в сумме 1,2 млн рублей за общее покровительство по службе и дальнейшее сотрудничество на договорной основе между руководимым им учреждением и предприятиями, возглавляемыми Г.

19 декабря 2011 Пархоменко получил от Г. указанную взятку в своем кабинете, после чего был задержан сотрудниками ОРЧ ЭБ и ПК ГУ УМВД России по краю.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере 12 млн рублей, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/segodnya-16-dekabrya-2019-goda-v-krasnodare