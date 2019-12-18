В бананах из Эквадора выявлена  многоядная муха-горбатка

/Криминал/

В морском порту «Новороссийск» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в партии бананов весом более 48 тонн из Эквадора выявлен в живом состоянии карантинный объект для РФ- многоядная муха-горбатка.

Наличие карантинного вредителя в бананах подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинных объектов весь зараженный груз был запрещен к ввозу.

Россельхознадзор обеспокоен тем, что случаи обнаружения карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта в бананах, поступающих из Эквадора, приняли системный характер.

Поставки зараженных бананов из Эквадора представляют угрозу продовольственной безопасности России.

К сожалению, меры, принимаемые Эквадором и представленные гарантии, не приносят желаемых результатов.

Убедительные доказательства способности выполнять требования России и ЕАЭС при поставках растительной продукции, а также информация о результатах расследования по предыдущим 3 случаям выявления мухи-горбатки до настоящего времени в Россельхознадзор не предоставлена.

В связи с этим Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений на ввоз в Россию из Эквадора бананов в случае непринятия эквадорской стороной действенных мер.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора