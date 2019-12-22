На Кубани напали на пограничников

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К крупному штрафу приговорил суд жителя Хадыженска за попытку применения насилия к сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Гражданин М., находясь в районе базы отдыха «Флагман» в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольный правомерными требованиями пограничного наряда о запрете добычи рыбы лесковыми сетями, спровоцировал драку и пытался завладеть имуществом государственного участкового инспектора РФ по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов Службы в г. Темрюке Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, после чего скрылся на автомашине.

В результате проведенных с участием сотрудников полиции мероприятий он был установлен и задержан, признал себя виновным и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Славянским районным судом Краснодарского края гражданин М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю