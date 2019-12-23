В Туапсе полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотических средств

/Криминал/

Правоохранители задержали 45-летнего туапсинца, у которого изъяли наркотики синтетического происхождения.

Сотрудники патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования на одной из улиц города Туапсе заметили мужчину, который вел себя подозрительно и при виде сотрудников полиции попытался скрыться. Для установления личности и дальнейшего разбирательства правоохранители задержали нарушителя и доставили в отдел полиции.

При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у 45-летнего местного жителя два полимерных пакета с комковидным веществом светлого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе наркотические средства – диацетилморфин, моноацетилморфин и ацетилколдеин, массой около 7 граммов.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Краснодарскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю