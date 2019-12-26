В Анапе полицейские задержали подозреваемых в совершении серии краж и угонов автомобилей

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В Отдел МВД России по городу Анапе поступила информация, что в селе Юровка неустановленные лица незаконно завладели автомобилем ВАЗ-2109, после чего проникли в продуктовый магазин и похитили из кассы денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников. Двоих местных жителей в возрасте 18 и 26 лет сотрудники полиции задержали в станице Гостагаевской. Злоумышленники передвигались на угнанном автомобиле

Следствием установлено, что подозреваемые причастны к совершению ряда краж из магазинов и домовладений на территории города Анапа и Темрюкского района, а также двум фактам угона автомобилей. Ущерб от противоправной деятельности злоумышленников составил более 100 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых Отделом МВД России по городу Анапе возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». Мужчины помещены в изолятор временного содержания Отдела МВД России по городу Анапе. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю