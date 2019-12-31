В городе Новороссийске к реальному лишению свободы осужден застройщик, совершивший хищение свыше 887 миллионов рублей участников долевого строительства

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30 декабря 2019 года в Октябрьском районном суде г. Новороссийска Краснодарского края вынесен приговор в отношении застройщика жилого комплекса «Посейдон» в городе Новороссийске Сергея Канаева.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с 31 октября 2013 года по 5 мая 2017 года в г. Новороссийске Сергей Канаев, являясь генеральным директором 000 «Кубаньжилстрой», под предлогом строительства многоквартирного жилого дома № 18 в 15 микрорайоне г. Новороссийска похитил путем обмана при заключении договоров участия в долевом строительстве денежные средства дольщиков в размере 887 млн рублей.

От преступных действий подсудимого пострадали жители регионов России: Московской, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской областей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев и др.

Потерпевшими признано более 400 человек, сумма ущерба составила для каждого из них от 1,6 млн рублей до 3,8 млн рублей.

Действия Канаева по хищению денежных средств стали причиной приостановления строительства ЖК «Посейдон», а также того, что компания не имела возможности вернуть денежные средства по расторгнутым договорам и выплатить неустойку взысканную потерпевшими в связи с просроченными сроками строительства.

Кроме того, Канаев в период с 1 августа 2017 года по 13 февраля 2018 года не выплатил заработную плату 43 работникам ООО «Кубаньжилстрой» на сумму более 2,1 млн рублей, несмотря на то, что на предприятии имелась возможность погасить задолженность.

Несмотря на активную позицию стороны защиты и непризнание подсудимым своей вины, суд согласился с доказательствами, представленными государственным обвинителем

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил застройщику наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 100 тысяч рублей.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших. На имущество осужденного в обеспечении исковых требований потерпевших судом наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-gorode-novorossiyske-k-realnomu-lisheniyu