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В Новороссийске приезжему предъявлено обвинение в грабеже и серии краж

В производстве отдела дознания полиции Центрального  района Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 23 –летнего приезжего из Амурской области, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных  частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», а также частью 1 стать 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

С заявлением  о кражах в полицию обратились руководители сетевых магазинов. Заявители пояснили, что в ходе ревизии были выявлены многочисленные  факты пропажи парфюмерной продукции, бритвенных принадлежностей, бутылок  с алкоголем, оливковым маслом, а также кухонных принадлежностей и других товаров на общую сумму, превышающую 30 тысяч рублей.

 По указанным адресам торговых объектов были направлены сотрудники полиции, которые просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, сделали вывод о причастности к кражам одного и того же гражданина.

В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина на видеозаписи. Им оказался 23 – летний приезжий из Амурской области. 

В ходе дознания установлено, что обвиняемый причастен к грабежу, совершенному в отношении сотрудника магазина, который заметил факт хищения и попытался воспрепятствовать противоправному деянию. Во всех случаях  незаконные действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Обвиняемый сознался в содеянном. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дознание продолжается.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19253361/

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Категория: Новости / Криминал

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В Новороссийске приезжему предъявлено обвинение в грабеже и серии краж

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