Полицейские Гулькевичского района раскрыли квартирную кражу

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В дежурную часть Отдела МВД России по Гулькевичскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что из ее домовладения пропал паспорт и деньги. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и в ходе проведённых оперативных мероприятий установили, что к краже может быть причастна 59-летняя местная жительница – знакомая потерпевшей. Участковый уполномоченный полиции задержал её по месту проживания.

Злоумышленница пояснила, что проникла в жилище потерпевшей через незапертую дверь, пока женщина спала и совершила кражу.

Похищенные денежные средства и документы полицейские изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/19258330/