Полицейские Новороссийска задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

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Правоохранители изъяли у 28 – летнего новороссийца производное N-метилэфедрона, общей массой 1,04 грамма.

При проведении рейдовых мероприятий, на одной из улиц города, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Новороссийску заметили подозрительного мужчину. При виде правоохранителей он сменил маршрут своего движения и попытался скрыться, однако был задержан. В ходе проведения личного досмотра 28-летнего местного жителя, полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим веществом — производным N-метилэфедрона, общей массой 1,04 грамма.

Подозреваемый пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску