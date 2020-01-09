В Сочи сотрудниками транспортной полиции задержан закладчик наркотиков

С собой злоумышленник взял несколько пакетов с порошком белого цвета с расфасованными свертками, приготовленными к закладкам. Изъятое было направлено на экспертизу.

По заключению эксперта белое порошкообразное вещество является синтетическим наркотиком метилэфедрон общей массой более 14 грамм.

Следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 36-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере».