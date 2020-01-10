В Каневском районе по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора кинотеатра

/Криминал/

Прокуратура Каневского района с участием контрольно-счетной палаты района провела проверку исполнения бюджетного законодательства.

Установлено, что в 2019 году бывший директор кинотеатра «Космос» заключил фиктивные муниципальные договоры якобы на выполнение ремонтных работ в помещении учреждения на сумму свыше 167 тысяч рублей.

В ходе проверки выявлен факт получения данных денежных средств из кассы учреждения указанным должностным лицом на основании недостоверных актов выполненных работ.

По данному факту материалы проверки направлены в территориальный орган следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-kanevskom-rayone-po-iniciative-prokuratury