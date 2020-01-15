В Новороссийске полицейские выявили ряд нарушений при продаже никотиносодержащей продукции

С целью выявления фактов распространения запрещенных веществ несовершеннолетним новороссийские полицейские провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений при продаже табачных и никотиносодержащих жевательных смесей на территории города.

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства, отдела по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Новороссийску проверили более 10 торговых точек, в которых обнаружили и изъяли 83 контейнера с бездымными жевательными смесями. Изъятое полицейские направили на исследование.

В рамках проверочных мероприятий по реализации требований Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях» в части недопустимости розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в торговой точке на территории Центрального района города Новороссийска правоохранители выявили факт продажи опасного вещества несовершеннолетнему. 24 – летняя продавец магазина реализовала подростку запрещенный товар, не представленный на витрине. В последующем правоохранители обнаружили и изъяли около 50 контейнеров с аналогичным веществом. Для принятия решения материал по факту выявленного правонарушения направлен в административную комиссию муниципального образования, а также в отдел Роспотребнадзора в городе Новороссийске.