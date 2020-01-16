Ловушка для любителей недорогих иномарок премиум класса с иностранными номерами

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Южное таможенное управление напоминает, что нарушения правил временного ввоза транспортных средств и незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами влекут административную ответственность, в том числе конфискацию автомобиля.

В 2019 году таможенными органами Южного таможенного управления возбуждено 828 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ (невывоз физическими лицами временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки временного ввоза), назначено 763 наказания в виде административного штрафа на сумму 1 195 800 рублей, 8 наказаний в виде административного штрафа на сумму 12 тыс. руб. с конфискацией транспортного средства, в 43 случаях транспортные средства были конфискованы судами.

Иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. В соответствии с таможенным законодательством до истечения срока временного ввоза такие транспортные средства должны быть вывезены с территории ЕАЭС либо выпущены в свободное обращение (они должны быть задекларированы, и в отношении них должны быть уплачены таможенные пошлины, налоги). В случае если установленный таможенным органом срок временного ввоза транспортного средства нарушен, виновное иностранное лицо подлежит привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ. Основная мера наказания за данное правонарушение – административный штраф, а дополнительная – конфискация транспортного средства.

Нередки случаи, когда иностранные граждане осуществляют временный ввоз автомобилей в целях их продажи. Чаще всего продаются автомобили, зарегистрированные на территории Украины и Грузии. Цена на автомобиль при этом предлагается значительно ниже среднерыночной, а собственник заверяет, что никаких проблем с законодательством не будет, необходимо только периодически продлять срок ввоза автомобиля.

Однако обязательность использования транспортного средства только иностранным гражданином, который осуществил его временный ввоз, является одним из условий освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов. Передача права пользования возможна только иным иностранным гражданам, но также с рядом условий и ограничений. Таким образом, купля-продажа иностранного транспортного средства противозаконна, виновное иностранное лицо при этом будет нести ответственность по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ (незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами), в качестве мер наказания предусмотрены административный штраф, а также конфискация предмета правонарушения как дополнительная мера. Покупатель не сможет пользоваться автомобилем, не имеет право ни продлить срок временного ввоза автомобиля, ни поставить на учет в МРЭО. По решению суда товар может быть конфискован в соответствии с КоАП РФ. Также транспортное средство становится объектом уплаты таможенных пошлин, налогов, а обязанность по их уплате, помимо иностранного гражданина, возникает солидарно у лица, которое приобрело его в собственность или во владение.

В практике правоохранительных подразделений таможен Южного таможенного управления также нередки случаи выявления правонарушений, связанных с незаконной передачей (продажей) транспортных средств международной перевозки, которые могут быть ввезены на таможенную территорию ЕАЭС также с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. Данный порядок ввоза может быть использован только юридическими лицами в целях осуществления международной перевозки товаров и пассажиров.

По факту физические лица, представляя таможенному органу документы (нередко поддельные) о том, что они являются работниками иностранных организаций (преимущественно зарегистрированных на территории Абхазии), осуществляют ввоз легкового автомобиля и его последующую передачу/продажу. В качестве таких «работников» могут выступать и граждане РФ, а в качестве предмета сделки – автомобили премиум класса. Как и при указанных выше обстоятельствах, лицо, осуществляя продажу автомобиля, совершает противозаконное действие, а покупатель также не имеет права им пользоваться.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления