В Славянском районе задержаны браконьеры

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В Приазовском заказнике, сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, совместно с государственными инспекторами Кавказского заповедника задержали троих жителей г. Крымска Краснодарского края за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Указанные граждане на реке Протока в районе села Ачуево Славянского района Краснодарского края, методом «смыка» незаконно добыли 330 штук пеленгаса и 3 лобана, общей сложности почти 500 килограммов ценной рыбы. Данный способ рыбной ловли является варварским, так как наносит не вываживаемой рыбе смертельные увечья.

Ущерб, нанесенный браконьерами, составил, по предварительной оценке более 450 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время проводятся процессуальные действия по сбору и закреплению доказательств совершенного правонарушения.

За данное преступление уголовным законодательством РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Напоминаем, что при любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение:

сетей всех типов;

ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, «морд», «заколов» и других);

удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных или тройных) более 10 штук у одного гражданина;

тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова);

отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и приспособлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемников, «телевизоров», «экранов», «пауков», «хваток», «буров», «черепков», «накидок», «косынок», «саков», «котцов», «крылаток», «немок», «возьмилок» и других), за исключением подъемников («пауков») и черпаков не более одной штуки у одного гражданина, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см, и размером (шагом) ячеи не более 10 мм (в том числе используемых с приманкой) для добычи (вылова) живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб;

самоловных (красноловных) крючковых снастей;

колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;

орудий добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ) и других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий добычи (вылова).

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.