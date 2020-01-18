Браконьеров к ответственности

/Криминал/

Вступил в законную силу приговор Щербиновского районного суда в отношении жителя Краснодарского края гражданина М. за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Гражданин М. в акватории Ейского лимана, в запретный для ведения спортивного и любительского рыболовства для данного водоема период, установил 2 жаберные лесковые сети и незаконно добыл 743 шт. водных биологических ресурсов (тарань, пиленгас, карась, бычок). Указанными действиями он причинил крупный ущерб Российской Федерации на сумму 741 700 рублей.

Гражданин М. своими действиями нарушил Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, а именно:

п.47.8 – согласно которому с 01 февраля по 01 мая добыча (вылов) водных биологических ресурсов в Ейском лимане запрещена

п.49.1 – согласно которому при спортивном и любительском рыболовстве запрещено применение сетей всех видов.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Судом принято решение назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком три года. Причинённый водным биологическим ресурсам РФ ущерб подлежит возмещению установленным порядком.

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 25.12.2018 № 475-ФЗ (вступил в силу с 1 января 2020 года), не только запрещается использовать жаберные сети, но и запрещается их оборот в торговой сети.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.