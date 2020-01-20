В Новороссийске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела

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Двое пассажиров такси, применив физическую силу к водителю, завладели принадлежащим ему автомобилем, документами и имуществом, а также вымогали у него денежные средства.

Следственным отелом полиции Приморского района УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя и 38-летнего приезжего из республики Башкортостан по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166, 325, 163, 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия», «Вымогательство» и «Кража».

С заявлением о совершенных в отношении него противоправных деяниях в полицию обратился водитель такси. Мужчина пояснил правоохранителям, что двое пассажиров, применив физическую силу, завладели принадлежащим ему автомобилем, документами и имуществом, а также вымогали у него денежные средства.

Правоохранители установили, что являясь пассажирами такси, обвиняемые, применив физическую силу и нанеся телесные повреждения потерпевшему, завладели принадлежащим ему автомобилем и личными документами. В последующем злоумышленники, угрожая порчей имущества и уничтожением документов, вымогали у заявителя денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий, сотрудники отдела уголовного розыска установили личности злоумышленников. 35 – летнего местного жителя и его 38 – летнего приятеля, приезжего из Башкортостана, задержали недалеко от места совершения преступления на территории дачного поселка в пригороде Новороссийска. Во дворе домовладения полицейские обнаружили угнанный автомобиль, при осмотре которого установили, что из багажника пропало имущество принадлежащее потерпевшему. Ущерб составил около 5 тысяч рублей. Угнанное транспортное средство, а также обнаруженное похищенное имущество полицейские вернули законному владельцу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску