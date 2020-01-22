Прокуратурой Прикубанского административного округа г. Краснодара направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в стрельбе из пистолета в общественном месте

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Заместитель прокурора Прикубанского административного округа г. Краснодара утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.

Органом дознания он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

По версии предварительного расследования, 19 сентября 2019 года указанный гражданин за рулём автомобиля марки «Mersedes-Benz» двигался в составе свадебного кортежа по ул. Восточно-Кругликовской.

Проезжая мимо стадиона «Краснодар», мужчина, выражая явное неуважение к обществу и пренебрегая нормами социального поведения, направил из окна автомобиля пистолет и совершил несколько холостых выстрелов в воздух, тем самым грубо нарушил общественный порядок и напугал граждан, находящихся поблизости.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, который признал вину в совершении преступления, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Санкция за указанное преступление предусматривает различные виды наказаний, в том числе штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-prikubanskogo-administrativnogo-17