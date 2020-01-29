Готов на крайние меры

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Глава депутатского корпуса Северского района Краснодарского края Василий Попандопуло объявил голодовку, заявив, что его лишают возможности какого-либо заработка. В рамках уголовного дела, которое рассматривается в Ленинском райсуде Краснодара, он находится на жестком контроле под домашним арестом уже полтора года.

В декабре прошлого года ему разрешили несколько часов в день продолжать работу в депутатском корпусе. Однако 20 января послабление судом было отменено.

- Бесконечная мера пресечения довела Василия Попандопуло до голодовки. Ему не на что содержать семью и реализовывать свое конституционное право на защиту. Он на грани: то ли голодать, то ли сознательно нарушить меру пресечения. На иждивении находится и несовершеннолетний ребенок, который тоже нуждается хоть в каком-то финансовом содержании. По данному факту принята жалоба в ЕСПЧ, - комментирует адвокат Юрий Лакоценин.

Ранее Василий Попандопуло занимал должность заместителя генерального директора «Крайинвестбанка», теперь же согласно обвинительному заключению ему вменяется мошенничество с использованием служебного положения. Его обвиняют в махинации с земельным участком площадью 195,7 гектара, расположенным на Большом острове.

Как утверждает адвокат Юрий Лакоценин, земля приобреталась «Крайинвестбанком» в соответствии с требованием ЦБ РФ для улучшения финансового положения банка. Планировалось, что на ней будет построен гольф-клуб. В 2013 году было оформлено право аренды на участок. В 2014 году ЦБ отменил возможность принятия в качестве залога права аренды. Тогда, как утверждает защита Василия Попандопуло, от одного из чиновников поступило предложение приобретения этого участка в собственность в порядке действующей на то время ст. 36 ЗК РФ, что и было сделано.

В 2015 году прокуратура края обратилась в арбитражный суд, чтобы вернуть землю в собственность муниципалитета. В результате договор купли-продажи участка, заключенный сторонами 25 декабря 2014 года, был признан недействительным. Прокуратура отметила, что муниципалитет не имел права продавать участок, который относится к территории спортивно-рекреационной зоны (городские зеленые насаждения общего пользования), а Земельный кодекс РФ запрещает приватизацию территорий общего пользования.

После такого решения материалы дела были выделены в отдельное производство, а на Василия Попандопуло заведено уголовное дело. По версии следствия, именно он руководил совершением сомнительной сделки.

Адвокат Юрий Лакоценин называет обвинение абсурдным. - Здесь есть некоторая бессмысленность. Правление банка принимает решение приобрести участок, а сотрудник лишь действует в рамках своих трудовых обязанностей, то есть выполняет поручение руководства. Он не для себя приобретал землю, а для организации. Причем, по версии следствия, корыстные мотивы и выгода Попандопуло заключались в получении им заработной платы. Поразителен и тот факт, что, приобретая в собственность земельный участок (якобы причинив ущерб на 2,8 млрд рублей), сотрудники сохраняли государственное имущество - акции ПАО «Крайинвестбанк» стоимостью более 5 млрд рублей, которые позже были проданы за 1 рубль в том числе и в результате оспаривания данной сделки, - отмечает Юрий Лакоценин.

Источник: https://yugtimes.com/news/54665/?fbclid=IwAR1XPWxzp7f1SReesZho5iVde96MIqRfEsWgCrdoH759-fl1cB4LOJQiTGM