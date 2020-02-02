В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в крупном размере начальник следственного отдела МВД заключена под стражу

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника ОМВД России по Крымскому району – начальника следственного отдела. Она обвиняется в покушении на получение взятки с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, начальнику следственного отдела в силу ее служебного положения было известно о расследовании подчиненным сотрудником уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в краже чужого имущества в особо крупном размере. В декабре 2019 года в ходе встречи с обвиняемым руководитель отдела сообщила, что может ему оказать содействие в переквалификации его действий на менее тяжкое преступление, а также в последующем прекращении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, при условии передачи ей 800 тысяч рублей. О данном требовании мужчина сообщил в органы следственного комитета. Вместе с тем, следователь в чьем производстве находилось уголовное дело составила обвинительное заключение, в связи с чем была готова направить дело для проверки своему руководителю. Однако начальник отдела отказалась изучать материалы данного дела. Обвиняемая дала указание подчиненной переквалифицировать действия мужчины и прекратить уголовное дело. 12 декабря 2019 года следователь выполнила указания руководителя. После этого фигурантка, опасаясь быть изобличенной в совершении преступления обратилась к другому подчиненному, не осведомленному о ее намерениях, с просьбой встретиться с мужчиной и получить от него «документы». 13 декабря 2019 года следователь встретился с заявителем и получил от последнего деньги в сумме 800 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия фигурантки были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Судом в отношении начальника следственного отдела МВД избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю