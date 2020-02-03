В Ленинградском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере

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С сообщением о мошенничестве в дежурную часть Отдела МВД России по Ленинградскому району обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что разместила в сети Интернет объявление о продаже кровати за 65 000 рублей.

Через некоторое время на ее телефон позвонил покупатель, договорился о сделке и сообщил, что якобы перевел на банковский счет денежные средства за товар. Однако в повторном телефонном разговоре злоумышленник попросил вернуть принадлежащие ему 650 000 рублей, которые он якобы по ошибке перевел на счет потерпевшей. Обнаружив смс-сообщение о зачислении более полумиллиона рублей, женщина сняла со счета требуемую сумму и перевела покупателю, не проверив подлинность оповещения. Позже она выяснила, что перевела на счет злоумышленника собственные сбережения.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Находясь в служебной командировке на территории города Уфы, кубанские полицейские задержали 23-летнего жителя республики Башкортостан и доставили в ОМВД России по Ленинградскому району.

Следственным отделением Отдела МВД России по Ленинградскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деликта, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю