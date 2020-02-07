Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

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Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.

«Задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания Ю.Г. Емельянов. Управление собственной безопасности ФСИН России осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела», — говорится в сообщении.

Осенью 2019 года были задержаны начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители. Их подозревают в разглашении государственной тайны.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/716006-fsin-severnaya-osetiya-zaderzhanie?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications