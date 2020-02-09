В Новороссийске полицейские раскрыли грабеж

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Двое мужчин в медицинских масках напали на продавца магазина, сорвали с нее золотую цепочку, похитили выручку из кассы и скрылись. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о грабеже обратилась продавец круглосуточного магазина.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции женщина пояснила, что в торговый зал ворвались двое мужчин в медицинских масках. Один из них напал на нее, сорвал золотую цепочку. Другой злоумышленник в это время похитил денежные средства из кассы. После чего, нападавшие скрылись. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Полицейские опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении магазина.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 28 и 30 лет правоохранители задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

В настоящее время в отношении задержанных следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю