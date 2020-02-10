Подполковник признан виновным

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Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора командиру одной из воинских частей подполковнику Алексею Ионову, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285

(использование должностным лицом из иной личной заинтересованности своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства) и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что Ионов в декабре 2017 г. издал приказ, согласно которому одному из лиц гражданского персонала полагалась премия по итогам 2017 года в размере 8000 руб. После этого Ионов сообщил указанному лицу, что после начисления данной премии последний должен приобрести на сумму 5000 руб. офисную бумагу формата А-4. Опасаясь неблагоприятных последствий для себя и дальнейших проблем в служебной деятельности, потерпевший выполнил незаконное указание Ионова и купил 4 коробки офисной бумаги формата А-4, затратив на их приобретение личные денежные средства в размере 5000 руб.

Он же, Ионов, разработал схему, согласно которой нашел возможность за счет подчиненных лиц гражданского персонала дополнительно стимулировать пятерых определенных работников. Так, для реализации задуманного, Ионов, в период с сентября 2018 г. по апрель 2019 г., давал незаконные указания пятерым лицам гражданского персонала о передачи работникам, в дополнительном поощрении которых он был заинтересован, различные денежные суммы из начисленных ежемесячных и ежеквартальных премий. При этом у работников, в чьих интересах действовал Ионов, заработная плата была ниже прожиточного минимума, и для того, чтобы последние не утратили право на получение из федерального бюджета соответствующих доплат до размера МРОТ, приказами Ионова премии им начислялись в минимальных размерах, а в некоторых случаях не начислялись вовсе. Опасаясь неблагоприятных последствий в случае отказа командиру воинской части, потерпевшие передавали указанным работникам различные суммы, а всего 32 892 руб.

Он же, Ионов, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 г., после распределения премий о материальном стимулировании лиц гражданского персонала, ввел в заблуждение троих лиц гражданского персонала о необходимости передать ему некоторые суммы денежных средств для нужд воинской части. Получив таким образом от потерпевших 57 000 руб., Ионов распорядился ими по своему усмотрению.

Краснодарским гарнизонным военным судом Ионов признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 руб.

Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу