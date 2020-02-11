В свинине, выработанной ООО «ТД ЛЕНИНГРАДСКИЙ», выявлены патогенные микроорганизмы

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В ноябре 2019 года инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора была отобрана проба мяса «свинина охлажденная» в ООО «ТД ЛЕНИНГРАДСКИЙ» Ленинградского района.

Проверка проводилась в рамках выполнения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, являющегося средством государственного контроля (надзора) по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

По результатам исследований, проводившихся ФГБУ «Краснодарская МВЛ» в пробе мяса установлено наличие Listeria monocytogenes.

На продукты убоя и мясную продукцию, выпускаемую в обращение на таможенной территории Таможенного союза, распространяются нормы Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г № 68).

Согласно Приложения №1, указанного в п. 2 статьи 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), в мясе и мясной продукции не допускается наличие Listeria monocytogenes в 25 г исследуемого материала, кроме того согласно п. 5 статьи 7 ТР ТС 021/2011 в пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных.

Таким образом, объективной стороной административного правонарушения по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является производство продукции, несоответствующей требованиям технического регламента, а именно: нарушение, допущенное ООО «ТД ЛЕНИНГРАДСКИЙ», выразившееся в производстве образца продукции «свинина охлажденная» с содержанием Listeria monocytogenes.

Вышеизложенное свидетельствует о несоответствии образца продукции «свинина охлажденная»» требованиям п. 1 ст. 5, п.2, п.5 ст.7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011№ 880).

По данному факту составлено 2 административных материала на юридическое и должностное лицо по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, вынесены постановления на общую сумму 170 000 рублей, на предприятии введён режим усиленного лабораторного контроля.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора