В Анапе полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе поступило несколько сообщений от жителей города-курорта и сельских округов муниципального образования о хищениях имущества их частных домовладений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 1,5 млн. рублей.

Полицейские, осмотрев места происшествий, установили, что неизвестные проникали в жилища граждан через окна.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили автомобиль, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники. Сотрудники уголовного розыска определили местоположение транспортного средства и установили за ним наблюдение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по горячим следам 40-летнего водителя в автомобиле не далеко от места совершения очередной кражи из домовладения.

При осмотре транспортного средства, а затем и домовладения задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество и денежные средства.

Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных установление местонахождения других лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю