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В Новороссийске полицейские задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске

25-летняя жительница соседнего региона, разыскиваемая правоохранительными органами за совершение серии особо тяжких преступлений, в течение несколько месяцев скрывалась на территории города-героя.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийска оперативным путем получили информацию о том, что на территории города Новороссийска может скрываться 25-летняя подсудимая, разыскиваемая правоохранительными органами соседнего региона. Женщина является фигурантом уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали разыскиваемую на одной из улиц города и доставили в отдел полиции. В ближайшее время задержанная будет передана инициатору розыска.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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