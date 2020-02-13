По результатам проведенной прокуратурой города Геленджика проверки в отношении недобросовестного застройщика возбуждено уголовное дело

/Криминал/

По результатам проведенной прокуратурой города Геленджика проверки установлено, что между застройщиком и жительницей города заключено соглашение о строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которому гражданка взяла на себя обязательства передать застройщику денежные средства в размере от свыше 1,1 млн рублей, а последний обязался передать в ее собственность квартиру площадью 59,69 кв.м в мкр. Северный, д. 2 «Б» в г. Геленджике.

В дальнейшем застройщик мер, направленных на получение разрешительных документов для строительства многоквартирного дома не принял, обязательства перед участником строительства в оговоренные соглашением сроки не выполнил, полученные от нее денежные средства обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

С учетом выявленных нарушений прокуратурой города материалы проверки направлены в полицию, по результатам рассмотрения которых, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-rezultatam-provedennoy-prokuraturoy-goroda