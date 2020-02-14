Новороссийские полицейские задержали подозреваемых в кражах денежных средств из банкоматов

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С заявлением о хищении денежных средств в полицию обратился руководитель одного из финансовых учреждений. Мужчина сообщил, что при проведении ревизии выявил недостачу. Общая сумма ущерба превысила 160 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили сотрудников банка, проверили финансовую документацию, а также изучили большой объем записей камер видеонаблюдения, установленных в помещениях учреждения, в том числе, в местах нахождения банкоматов.

В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий, в том числе, с использованием специальных технических средств, правоохранители установили, что недостающие денежные средства пропали во время проведения инкассации. По подозрению в совершении хищений сотрудники полиции задержали двоих инкассаторов, осуществлявших сбор денежных средств из банкоматов.

При проверке установлена причастность задержанных 31-летних местных жителей к трем фактам противоправных деяний, один из которых совершен на территории города Геленджика.

В отношении подозреваемых следственным отделом Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

На период предварительного следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкциями указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование продолжается.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску