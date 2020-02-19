В Сочи к реальному сроку лишения свободы осужден застройщик

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Хостинский районный суд г. Сочи Краснодарского края вынес приговор ранее судимому 57-летнему застройщику Ованесу Варвашяну.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд установил, что Варвашян в период с 1 октября по 17 мая 2015 года с целью хищения денежных средств под видом продажи жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном на двух смежных земельных участках, по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Дагомыс, ул. Гайдара, 1 и 2, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, путем обмана завладел денежными средствами 20 граждан в общей сумме более 13 млн рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Сочи, а также наличия судимости за аналогичное преступление, Варвашяну назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Заявленные иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество осужденного наложен арест. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Краснодарского края