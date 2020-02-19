В МОТБ УФСИН России по Краснодарскому краю пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков в упаковке с чаем

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Благодаря полученной оперативной информации в Межобластной туберкулезной больнице УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки на режимную территорию наркотических средств, замаскированных в упаковке с листовым чаем.

Растительная масса серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли была обнаружена при досмотре продуктовой передачи, предназначавшейся осужденному, отбывающему наказание и проходящему лечение в МОТБ. Проведенная экспертиза подтвердила, что в лечебно-исправительное учреждение пытались передать спрятанное ухищренным способом наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 30 грамм. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. Злоумышленникам грозит длительный срок лишения свободы.